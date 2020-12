Europa League – Una Roma sperimentale cede al CSKA Sofia

Una Roma sperimentale chiude con una sconfitta, la prima in UEFA Europa League, il suo cammino nel Gruppo A. Già qualificati ai sedicesimi e primi nel girone, i Giallorossi – arrivati al Natsionalen Stadion Vasil Levski senza diversi titolari – si arrendono 3-1 al CSKA Sofia, in una serata da ricordare per il primo gol tra i professionisti del giovane Tommaso Milanese.

Partito per la Bulgaria senza tra gli altri Edin Džeko, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Antonio Mirante, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini e Jordan Veretout, Paulo Fonseca regala l’esordio ai giovani Pietro Boer e Mory Bamba. L’inizio per la Roma è però in salita. Dopo appena cinque minuti, in fatti, il CSKA sblocca il risultato con una conclusione rasoterra del portoghese Tiago Rodrigues, che non dà scampo al portiere della Primavera.

La Roma pareggia però dopo pochi minuti. Bruno Peres pesca in area Borja Mayoral, che tocca per il giovane Milanese: il 18enne, che nella sfida contro il Cluj aveva servito un assist, calcia di controbalzo e trova l’1-1. Per lui è il primo gol in prima squadra.

Lo stesso Tiago Rodrigues per poco non riporta subito in vantaggio la squadra allenata da Bruno Akrapović, che comunque torna avanti a dieci minuti dall’intervallo. Amadou Diawara perde banalmente un pallone e favorisce la ripartenza dei padroni di casa, il brasiliano Geferson serve Ali Sowe che di destro batte di nuovo Boer.

Nella ripresa si rivede Chris Smalling, che prende il posto dell’albanese Marash Kumbulla, ma dopo due chance fallite da Borja Mayoral il CSKA Sofia mette al sicuro la vittoria. Segna ancora Sowe, ex ChievoVerona, che “ringrazia” Federico Fazio per un avventato retropassaggio. Finisce 3-1 per i vice campioni di Bulgaria, dopo un’uscita di Gustavo Busatto ancora su Borja Mayoral. Per la Roma, comunque, è una sconfitta indolore: ora l’attenzione è proiettata sul sorteggio di lunedì.

