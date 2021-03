Europa League – Tris della Roma allo Shakhtar e qualificazione ad un passo

La Roma conquista un’importantissima vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e si avvicina ai quarti di finale di UEFA Europa League. All’Olimpico, i giallorossi superano con un secco 3-0 i campioni d’Ucraina grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini.

Per la squadra di Paulo Fonseca, che affrontava il suo passato, è il sesto successo nelle ultime otto partite, ottenuto contro un’avversaria che aveva battuto due volte il Real Madrid e pareggiato senza subire reti contro l’Inter. Ora bisognerà completare l’opera tra una settimana in Ucraina.

La Roma sfiora subito il gol in apertura con Gonzalo Villar, ma Anatoliy Trubin è reattivo sulla deviazione volante del centrocampista spagnolo e para che prima il pallone oltrepassi la linea.

Al 23’, comunque, la squadra di Fonseca sblocca il risultato. Verticalizzazione perfetta di Pedro Rodríguez per Pellegrini, il centrocampista della nazionale scatta in posizione regolare e di esterno destro “fulmina” il portiere avversario.C’è lavoro anche per Pau López, che si produce in una super parata sulla conclusione ravvicinata di Júnior Moraes, poi Henrikh Mkhitaryan – schierato al centro dell’attacco – ci prova quasi da centrocampo sul rilancio sbagliato di Trubin e per poco non trova il raddoppio.

L’armeno, un altro ex della partita, è costretto a uscire per problemi fisici e lascia il posto a Borja Mayoral. Prima dell’intervallo i padroni di casa hanno un’altra grande opportunità con Bryan Cristante che prende l’ascensore sull’angolo di Pellegrini e manda di un soffio a lato di testa, con Marash Kumbulla di un soffio in ritardo sul secondo palo.

Nella ripresa la squadra di Luís Castro parte forte e ha due buone occasioni con il brasiliano Tetê: sul 21enne ex Grêmio prima è ancora reattivo Pau López, poi provvidenziale nella chiusura Gianluca Mancini.

Fonseca getta nella mischia Stephan El Shaarawy, che prende il posto di Pedro Rodríguez: il Faraone ha subito una grande opportunità, ma calcia male tra le mani del portiere avversario. Anche Borja Mayoral ha un controllo problematico sull’interessante servizio di Leonardo Spinazzola, prima che Pellegrini calci altissimo.

Pau López compie un’altra super parata su Junior Moraes, poi i Giallorossi mettono il turbo e trovano due gol, il primo con El Shaarawy – con un bellissimo ‘scavetto’ – e il secondo con Mancini, imperioso nello stacco di testa. Per la Roma di Fonseca è una serata da incorniciare.

Fonte UEFA.com