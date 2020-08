Europa League – L’Inter travolge 5-0 lo Shakhtar e vola in finale

Un Inter spettacolare si impone 5-0 contro lo Shakhtar alla Düsseldorf Arena e vola in finale di UEFA Europa League: Lautaro Martínez e Romelu Lukaku firmano una doppietta, a segno anche Danilo D’Ambrosio.

Le due squadre si studiano nei primi minuti di gara, con l’Inter che pressa alto e lo Shakhtar che cerca di mantenere non senza difficoltà il possesso palla. Ma sono i Nerazzurri, in grande spolvero, a colpire per primi: al 19′ Andriy Pyatov sbaglia un rinvio e regala la sfera a Nicolò Barella che aggira Mykola Matviyenko e scodella al centro. L’assist è perfetto per Lautaro Martínez, che svetta di testa e non lascia scampo al portiere ucraino.

Al 26′ l’Inter sfiora il raddoppio: sul cross di Ashley Young, D’Ambrosio e Lukaku si ostacolano al centro dell’area cercando entrambi la deviazione vincente mentre pochi minuti dopo è lo scatenato Barella che impegna Pyatov con un buona conclusione centrale.

Al 43′ il primo pericolo dalle parti di Samir Handanovič: una buona circolazione di palla degli ucraini libera alla conclusione Marcos Antônio, ma la sfera termina alta di pochissimo sopra la traversa.

L’atteggiamento dell’Inter non cambia nella ripresa, con un pressing sempre efficace per disturbare il possesso palla avversario. Al 48′ Lautaro sfiora l’eurogol: dopo avere vinto un contrasto, il No10 nerazzurro tenta uno splendido pallonetto su Pyatov ma l’estremo difensore vola e respinge in corner. Il forcing nerazzurro è insistente e il 2-0 non tarda arrivare: il corner preciso di Brozović pesca sul secondo palo D’Ambrosio, che svetta su tutti e la piazza in diagonale sul secondo palo.

Arriva anche il 3-0 ed è ancora il pressing dell’Inter a risultare vincente: Roberto Gagliardini recupera la sfera e fa ripartire il solito Lautaro che dal limite si aggiusta il pallone e trafigge Pyatov.

Al 78′ si sblocca anche Lukaku che firma il 4-0 su assist preciso di Lautaro Martínez. E all’84’ l’attaccante belga mette il turbo e salta in velocità Khocholava, a tu per tu con Pyatov non sbaglia e regala il pokerissimo ai Nerazzurri.

L’Inter regala spettacolo e conquista un posto in finale di Europa League, dove affronterà venerdì il Siviglia.