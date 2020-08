Europa League – L’Inter piega il Leverkusen, è semifinale

L’Inter si impone 2-1 contro il Leverkusen alla Düsseldorf Arena e conquista la semifinale di UEFA Europa League: apre le marcature Nicolò Barella, il raddoppio porta la firma di Romelu Lukaku mentre Kai Havertz accorcia invano le distanze per i tedeschi.

La squadra di Antonio Conte parte con grande determinazione e al 15′ sblocca subito il risultato: sulla sinistra Lautaro Martínez libera di tacco Ashley Young che serve prontamente Romelu Lukaku in area. Il centravanti belga difende la sfera e conclude rete, sulla respinta il primo ad arrivare è Nicolò Barella che dal limite dell’area scocca un perfetto esterno destro nell’angolino basso alla sinistra di Lukas Hradecky.

Bastano altri 6′ ai Nerazzurri per raddoppiare: ancora una volta Lukaku vince il duello fisico con Edmond Tapsoba, riesce a girarsi e a trafiggere il No1 del Leverkusen. L’Inter pressa alto, non lascia spazi al Leverkusen e sfiora il 3-0 ancora con Lukaku lanciato a rete dalle retrovie, ma Hradecky è decisivo.

La squadra di Peter Bosz, tuttavia, rialza la testa e al 25′ accorcia le distanze con il suo giocatore di maggior talento, Kai Havertz: il filtrante di Kevin Volland lo libera tutto solo davanti ad Handanovič e il 21enne non sbaglia riaprendo il match.

E’ dominio Inter anche nella ripresa: Roberto Gagliardini devia un cross basso di Young a centro area, ma trova la respinta involontaria di Lukaku che salva Hradecky. Poco dopo il centrocampista nerazzurro prova un’incursione solitaria ma al momento del tiro viene anticipato da un difensore tedesco.

L’Inter crea tanto ma non trova il gol: al 66′ Christian Eriksen finge la conclusione e inventa una giocata geniale per Alexis Sánchez che stoppa e conclude al volo rasoterra, è puntuale la risposta del solito Hradecky con i piedi. Al 76′ Victor Moses tentan un’iniziativa personale, combina con Eriksen ma il suo tiro viene bloccato dall’estremo difensore tedesco.

Il gol del 3-1 non arriva ma i Nerazzurri possono festeggiare la qualificazione alle semifinali di UEFA Europa League, dove affronteranno la vincente tra Basilea e Shakhtar Donetsk.

Le reazioni post-partita

Romelu Lukaku, attaccante Inter: “Dobbiamo crescere di più perché abbiamo sbagliato tanto. Adesso sono finali, c’è solo un’occasione per vincere. Ora abbiamo una settimana per recuperare in vista della prossima partita. Il record di gol? I record sono sempre belli, ma la vittoria per noi è molto più importante. Per me l’uomo della partita è Barella, sta crescendo, ha qualità, è veramente un ottimo giocatore”



Antonio Conte, allenatore Inter: “Penso che la squadra sia da elogiare perché abbiamo fatto una partita importante. Possiamo recriminare per non avere concretizzato di più, non abbiamo sofferto ma quando sei 2-1 e hai tante occasioni devi chiuderla. Ma sono contento”.

