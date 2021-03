Europa League – La Roma batte 2-1 lo Shakhtar e si qualifica ai quarti

La Roma batte lo Shakhtar Donetsk anche in Ucraina e si qualifica per la prima volta ai quarti di finale di UEFA Europa League. A Kiev i Giallorossi di Paulo Fonseca, un ex, si impongono 2-1 – dopo il 3-0 dell’andata – grazie alla doppietta di Borya Mayoral, sempre più decisivo con i suoi gol per i Giallorossi.

La Roma va vicinissima al vantaggio con Borja Mayoral, schierato come terminale offensivo, ma dopo essersi liberato di un avversario sul lancio lungo di Bryan Cristante l’attaccante spagnolo calcia alto. Stesso destino per la successiva conclusione di Leonardo Spinazzola, bravo nella preparazione ma non nella finalizzazione dopo aver saltato Dodô.

Lo Shakhtar Donetsk prova ad affacciarsi dalle parti di Pau López, ma né Alan Patrick né Júnior Moraes riescono a pungere. L’ultima chance del primo tempo è ancora per Borja Mayoral, ma sul lancio di Amadou Diawara il portiere Anatoliy Trubin esce bene e anticipa la punta Giallorossa.

La Roma sblocca il risultato dopo tre minuti della ripresa proprio con Borja Mayoral, che trova il gol con un colpo di testa ravvicinato dopo una giocata di Rick Karsdorp. Pedro Rodríguez e Carles Pérez si divorano la chance del raddoppio, così dopo un quarto d’ora la squadra di Luís Castro realizza il pareggio. Il gol porta la firma di Júnior Moraes, con un tocco in spaccata dopo un’azione tutta brasiliana con la sponda di Alan Patrick.

La Roma, però, a diciotto minuti dalla fine mette il suo marchio anche su questa sfida, grazie al gol di Borja Mayoral sulla giocata di Carles Pérez, imbeccato da Pedro Rodríguez. Per l’ex giocatore del Real Madrid è il settimo gol [in dieci partite] di UEFA Europa League, il tredicesimo stagionale.

Nel finale una chance per parte, con Pau López formidabile su Marlos e Carles Pérez un po’ egoista, fermato da Trubin quando avrebbe potuto servire Borja Mayoral. I Giallorossi di Fonseca, comunque, hanno la meglio 2-1 e si qualificano con merito ai quarti.

