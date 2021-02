Europa League – La Roma batte 2-0 il Braga ed ipoteca gli ottavi

La Roma di Paulo Fonseca non dà scampo in Portogallo al Braga e “vede” gli ottavi di finale di UEFA Europa League. All’Estádio Municipal i Giallorossi passano 2-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Edin Džeko – di nuovo titolare – e del subentrato Borja Mayoral.

La Roma sblocca il risultato dopo appena cinque minuti, al primo affondo. Cross da sinistra di Leonardo Spinazzola e “spizzata” vincente di Džeko, che festeggia il secondo gol stagionale in UEFA Europa League.

Fonseca perde subito per problemi fisici Bryan Cristante, rimpiazzato da Bruno Peres: Spinazzola scala nel terzetto di difesa. I portoghesi provano a reagire con un colpo di testa del brasiliano Fransérgio, il capitano, che termina però alto.

I Giallorossi potrebbero raddoppiare con Henrikh Mkhitaryan, ma la conclusione quasi a colpo sicuro dell’armeno trova Ricardo Esgaio sulla propria strada. Il gol di Pedro Rodríguez, invece, è annullato per fuorigioco dello spagnolo ex Barcellona e Chelsea.

Nella ripresa il Braga resta in dieci proprio per l’espulsione di Esgaio e la Roma, dopo un altro gol annullato per posizione di offside, stavolta a Mkhitaryan, riesce a trovare il raddoppio, dopo le chance fallita da Džeko e proprio dall’armeno.

A quattro minuti dalla fine, infatti, è Borja Mayoral, subentrato proprio all’attaccante bosniaco, a far centro da due passi sull’assist di Jordan Veretout. La Roma sbanca d’autorità l’Estádio Municipal de Braga e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

