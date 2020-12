Europa League – Il Milan batte 1-0 lo Sparta Praga e chiude primo nel girone

Il Milan vince anche in casa dello Sparta Praga grazie a un gol di Jens Petter Hauge e chiude il Gruppo H al primo posto grazie anche alla contemporanea sconfitta del Lille in casa del Celtic nell’altra gara del girone.

Con la qualificazione già in tasca, Stefano Pioli ricorre a un massiccio turnover. Spazio per Anton Ciprian Tătărușanu tra i pali, Pierre Kalulu in difesa, Daniel Maldini come trequartista e Lorenzo Colombo nel ruolo di punta centrale.

Subito un’occasione per il Milan: Samu Castillejo crossa dalla destra, sul palo opposto arriva Diago Dalot che calcia in porta ma vede il suo tiro deviato in angolo da Milan Heča.

Lo Sparta reagisce ma fatica a creare occasioni nitide: e così è il Milan a passare. Dalot avanza sulla corsia e serve Hauge, che entra in area saltando con un tunnel Tomas Wiesner: il norvegese tiene a distanza Sáček e disegna una conclusione a giro con l’interno destro che si insacca all’angolino basso.

Il Milan continua a spingere e va vicino al raddoppio in chiusura di primo tempo quando Heča respinge con il piede il tiro di Castillejo. In apertura di ripresa ancora Heča è chiamato in causa da Hauge.

Dall’altra parte Tătărușanu esce bene su Krejci. Pioli rinforza il centrocampo con Franck Kessié. Poi lo Sparta resta in dieci: Dominik Plechaty entra male sul nuovo entrato Rafael Leão e viene espulso.

In pieno recupero Moberg-Karlsson sfrutta un errore di Dalot e si invola in contropiede verso la porta del Milan, Tătărușanu però si oppone con una parata che vale tre punti. E il primo posto nel girone per i ragazzi terribili di Pioli.

Fonte UEFA.com