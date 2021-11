Etiopia – La posizione della Farnesina sul conflitto

L’Italia esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Etiopia di questi ultimi giorni, che rappresenta un serio rischio per la stabilità del paese e di tutta la regione.

L’Italia fa appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché cessino immediatamente le ostilità e auspica l’avvio di negoziati seri e credibili, a tutela del popolo etiope e per evitare un ulteriore peggioramento della crisi umanitaria già in essere.