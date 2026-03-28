Ethnos per le scuole fa tappa nel comune di San Giorgio a Cremano con Nubras Ensemble

Ethnos per le scuole fa tappa nel comune di San Giorgio a Cremano con Nubras Ensemble. Dopo lo straordinario incontro con Bia Ferreira al Mav di Ercolano lo scorso 10 marzo, il secondo appuntamento del progetto cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania ed inserito in Attraversamenti, organizzato da Ethnos Club APS e da La Bazzarra in collaborazione con una rete associativa, si terrà nelle Fonderie di Villa Bruno il 31 marzo alle 11.

Vincitore dell’Ethnos Generazioni Award 2025, Nubras Ensemble è tra le realtà più affascinanti della scena world music italiana. Con i suoi musicisti provenienti da Italia, Spagna e Romania, l’ensemble intreccia la raffinata eleganza della musica da camera con la vitalità delle tradizioni folk del Sud Italia e dei Balcani, dando vita a un paesaggio sonoro in cui radici antiche incontrano la creatività contemporanea.

L’ensemble, che pubblicherà il suo terzo album nel 2026, è stato ospite con il suo progetto speciale Bulgarian Routers a La Stanza della Musica di Rai Radio 3 insieme a Vasileva, cantante del Mistero delle Voci Bulgare. In pochi anni, Nubras si è esibito su palchi prestigiosi come l’Accademia Chigiana, lo Sponz Festival (a cura di Vinicio Capossela), il Suq Festival, Earthbeat, Folkest, Adriatico Mediterraneo, Roccella Jazz, Napoli World, il Museo della Musica di Bologna e Alkantara.

“La geografia dei suoni di Ethnos per le Scuole”, dice Gigi Di Luca, regista e direttore artistico, “si sposta dal Brasile ai Balcani. Non solo musica, ma approfondimento con strumenti musicali che sono ponti per dialoghi tra la tradizione e la contaminazione, tra il classico e il popolare. La musica balcanica, esplosiva, festosa, ha in sé le ferite del pregiudizio e del razzismo sviluppato verso qui popoli nomadi dell’est. È estremamente importante confrontarsi con gli studenti su queste tematiche per sensibilizzarli alla convivenza e al rispetto della diversità”.

Ideato per gli alunni delle primarie e secondarie, Ethnos per le scuole, che prevede un ciclo di concerti di musiche del mondo, proseguirà fino a maggio. Dopo Ercolano e San Giorgio a Cremano, coinvolgerà gli studenti di Torre del Greco, Portici, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. I ragazzi avranno la possibilità di partecipare a laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e concerti. Accanto alla performance musicale dal vivo è previsto un momento di dialogo e approfondimento con gli artisti.