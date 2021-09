Estate a Napoli 2021- Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud Maschio Angioino (22, 23, 24 25 settembre 2021)

La stagione estiva di Napoli offre ancora eventi da non perdere, organizzati nell’ambito della grande rassegna teatrale e musicale “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, promossa dal Comune di Napoli – Assessorato all’istruzione, alla Cultura e al Turismo e finanziata dai fondi del Poc Turismo 2014-2020.

Intanto è già “Sold out” per i prossimi quattro appuntamenti, in programma al Maschio Angioino nella settimana dal 20 al 26 settembre 2021 (start alle ore 21), con la rassegna teatrale che, si avvale dell’eccezionale direzione artistica di Maurizio de Giovanni e organizzata da Gabbianella Club.

Mercoledì 22 settembre andrà in scena lo spettacolo “Luparella, ovvero Foto di Bordello con Nanà” con Enzo Moscato.

L’autore ripropone lo spettacolo in forma di reading, senza pur sminuirne fascino e magia.

Giovedì 23 settembre, invece, il cartellone propone lo spettacolo di Elena Ferrante “I giorni dell’abbandono” con Rosaria De Cicco. Una produzione de “Il Pozzo e il Pendolo”.

E’ un racconto che cattura e trascina fino al fondo più nero, più dolente dell’esperienza femminile.

Venerdì 24 settembre serata con la performance di Antonello Cossia che interpreterà “Father & Son, inseguendo Chet Baker”.

Lo spettacolo mescola verità storica e finzione, in una sorta di flashback estremo, articolato secondo una sequenza di ricordi. Nel corso del racconto teatrale, la voce narrante si intreccia con le note di molti classici appartenuti a Chet Baker (My funny Valentine, Let’s get lost, Don’t explain, I fall in love too easily, Arrivederci, Estate…), qui riarrangiati ed eseguiti, rispettosamente e in versione strumentale, da Enrico Valanzuolo e Francesco Scelzo. Soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, mentre sul palco ci saranno Antonello Cossia (voce recitante), Francesco Scelzo (chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba). La regìa è di Raffale Di Florio.

Sabato 25 settembre in scena “Canzoni per il commissario Ricciardi”, uno spettacolo prodotto da “Il Pozzo ed Il Pendolo” di e con Maurizio de Giovanni.

Sul palco, oltre a de Giovanni, anche gli artisti Marco Zurzolo, Marianita Carfora, Giacinto Piracci, e Zac Alderman. L’adattamento e la scrittura scenica è di Annamaria Russo.

Maurizio de Giovanni regala ai suoi lettori uno spettacolo tratto dalle storie minime che da sempre attraversano i romanzi dedicati al Commissario Ricciardi.

La rassegna “Ritmi di Sole, di Mare, di Viaggio, di Sud” proseguirà fino al prossimo 1° ottobre.

L’intero programma è consultabile sul sito www.comune.napoli.it, sulle pagine fb e sulle pagine fb assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli – Ritmi-di-sole-di-mare-di-viaggio-di-Sud.

Programma (Maschio Angioino)

Giovedì 30 settembre – “La notte dei filosofi” – Sulla ripresa e il ritorno alla vita. Uno spettacolo a cura di Filosofia Fuori le Mura.

Venerdì 1°ottobre – “Attori o poeti? Il carrozzone dei personaggi inquieti” di Iolanda Schioppi.

Modalità di prenotazione per gli spettacoli del 30 settembre e 1° ottobre 2021

Inviare una e- mail a prenotazioni@gabbianellaclub.it indicando:

– Nome dello spettacolo

– Nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i

– Numero di telefono del/i partecipante/i

Aspettare mail di conferma entro 48 ore.

In caso di eventuale “Sold out” di uno spettacolo non si riceverà alcuna risposta.

I “Sold out” saranno comunicati su canali ufficiali