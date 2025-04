Esplosione Ercolano, due nuove misure cautelari. Buonajuto “Ercolano non dimentica e pretende giustizia”

“Le indagini sulla tragica esplosione di via Patacca fanno un altro passo avanti. Oggi i Carabinieri di Ercolano, su delega della Procura di Napoli, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in questa terribile vicenda. Parliamo di un’esplosione che ha tolto la vita a tre giovani innocenti, sfruttati in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, dove si commerciava illegalmente materiale esplosivo senza scrupoli. Tutti gli indagati sapevano eppure nessuno ha mosso un dito, fino ad arrivare alla tragedia. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il lavoro straordinario che sta portando avanti con determinazione e rigore. Ercolano non dimentica e pretende giustizia. Come Amministrazione, stiamo verificando tutte le procedure necessarie per la costituzione di parte civile nel processo. È nostro dovere stare al fianco delle famiglie delle vittime e ribadire con forza che la nostra città non sarà mai più teatro di simili tragedie. Ercolano è e sarà sempre dalla parte della legalità e della sicurezza.” Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.