Esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano: deceduti tre Carabinieri

Nella notte, durante un’operazione di sgombero a Castel d’Azzano, un’esplosione ha causato il crollo di un casolare e la morte di tre carabinieri. Altri 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna rimasta ferita sono stati soccorsi. I 7 vigili del fuoco della squadra intervenuta sul posto sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Per le ricerche e per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’esplosione sono impegnate 25 unità tra squadre ordinarie, unità cinofile e nuclei USAR (Urban Search and Rescue).

Il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Attilio Visconti, e il Capo del Corpo Nazionale, Eros Mannino, esprimono vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre militari dell’Arma dei Carabinieri deceduti in servizio durante le operazioni di sgombero.