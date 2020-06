Ercolano – Volontari in azione per la pulizia delle scogliere

Ercolano – Volontari in azione per la pulizia delle scogliere

Volontari in azione per la pulizia delle scogliere del litorale di Ercolano. Legambiente Campania, Forum dei Giovani di Ercolano, Libera contro le mafie, Associazione Hippocampus e Croce Rossa Italiana hanno partecipato agli interventi straordinari di pulizia delle scogliere che costeggiano la linea ferroviaria nel territorio di Ercolano. Due gli interventi previsti: nella giornata di oggi si è proceduto a bonificare l’area a ridosso del Molo Borbonico in località Favorita, mentre sabato 4 luglio gli interventi interesseranno la zona di via Marittima. Non solo interventi sulla scogliera, ma anche sui fondali marini grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione Hippocampus che riunisce decine di sub impegnati a tutela dell’ambiente.

«Si tratta di interventi mirati principalmente a sensibilizzare la cittadinanza verso la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino – dice Ciro Riccio, assessore all’Ambiente del Comune di Ercolano e tra i promotori dell’iniziativa -. Solo acquisendo consapevolezza dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente che ci circonda riusciremo a preservare le nostre immense bellezze naturali. In particolare per quanto riguarda il nostro mare, negli ultimi anni è stato fatto un lavoro enorme che ha consentito di riconquistare la balneabilità di tutto il nostro litorale».