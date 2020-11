Ercolano – Violazione norme anti-Covid, bar chiuso per cinque giorni

Intensificati i controlli della Polizia Municipale su tutto il territorio di Ercolano al fine di scongiurare assembramenti e garantire il rispetto delle norme anti contagio da covid-19.

Gli agenti, coordinati dal comandante Francesco Zenti, hanno controllato varie attività commerciali. In particolare è stato sanzionato con una multa di 400 euro e la chiusura immediata per 5 giorni della Terrazza Vesuvius. Gli agenti sono hanno accertato la mancata registrazione dei clienti presenti all’interno del locale, la mancanza dei cartelli con indicazione del personale e assembramenti in atto.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.