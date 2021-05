Ercolano – Venerdì 7 maggio il Ministro Bonetti in città per inaugurare il centro antiviolenza

Sarà il Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, la professoressa Elena Bonetti, ad inaugurare il Centro Antiviolenza di Ercolano “Annabella Cozzolino”.

La cerimonia è in programma per venerdì 7 maggio p.v. alle ore 16.00. Il Centro Antiviolenza sarà ospitato nei locali comunali di via Marconi, 39 ad Ercolano.

Il Ministro Bonetti presenzierà anche alla riapertura della ludoteca comunale ospitata nei locali adiacenti.