Ercolano – Vendeva droga dal suo appartamento, arrestata casalinga pusher

Girava la voce che una casalinga vendesse droga dalla sua abitazione e i Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno voluto vederci chiaro.

Dopo una perquisizione nella sua abitazione, Antonietta Boiano è stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 190 grammi di hashish, più altri 7 grammi di cocaina e 4 di crack. La donna aveva la droga su un tavolo posto proprio all’ingresso di casa.

Questa tranquillità era dovuta dal fatto che la 46enne aveva installato un sistema di videosorveglianza all’esterno dell’abitazione grazie al quale poteva vedere l’arrivo delle Forze dell’Ordine. Peccato per lei che i Carabinieri abbiano approfittato di un suo attimo di distrazione e la donna si è trovata i militari sull’uscio della porta di ingresso.

Oltre alla sostanza stupefacente i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato bilancini e coltellini utilizzati dalla donna per tagliare e confezionare la merce. Sequestrata infine la somma contante di 1300 euro provento dell’attività di spaccio.

Arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio