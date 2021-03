Ercolano – Vandalizzati armadietti e rubati tablet all’istituto Rodinò, Buonajuto: “Azione ignobile”

“Ho appreso con sgomento quanto accaduto la scorsa notte all’istituto Rodinò. Sono stati vandalizzati alcuni armadietti e sottratti vecchi tablet. Un’azione ignobile. Un atto vile contro un’Istituzione che è il motore principale della crescita culturale di una comunità.

Purtroppo questo non è il primo caso che registriamo in città. Per questo abbiamo deciso di aumentare il numero di telecamere di videosorveglianza che saranno installate, tra l’altro, anche nelle zone adiacenti tutti i plessi scolastici di Ercolano”. Così il sindaco Ciro Buonajuto.