Ercolano – Vandalizzate nella notte le statue di Piazza Colonna. Buonajuto: “Un gesto vile e stupido da parte di chi non ama la propria terra”

Nella notte alcune statue di Piazza Colonna sono state vandalizzate. Un episodio grave che ferisce l’intera comunità e colpisce al cuore tutte le persone perbene che amano la bellezza, l’arte e la cultura. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quanto accaduto e saranno fondamentali per l’individuazione dei responsabili.

“Chi ha compiuto questo gesto è uno stupido. Non solo perché verrà riconosciuto e punito, ma soprattutto perché non ha capito che distruggere un’opera d’arte significa rubare un pezzo di futuro alla nostra città. Il futuro di Ercolano e di tutta la Campania non sta nel degrado, ma nella cultura, nel turismo, nella bellezza, nella legalità e nei comportamenti civili. Questi valori vanno difesi e sono le principali direttrici di sviluppo da seguire. È così che vogliamo e dobbiamo continuare a costruire la nostra identità e il nostro domani”. Lo ha detto Ciro Buonajuto, vicepresidente Anci con delega alla legalità.