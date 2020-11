Ercolano – Ultimati i lavori di ripristino in via Croce dei Monti

Intervento in via Croce dei Monti, dove sono stati ultimati i lavori di ripristino di un tratto di strada, nell’area sud-orientale di Ercolano. L’intervento ha permesso di ripristinare il muro di confine, parzialmente crollato nel fondo agricolo adiacente. I lavori hanno permesso di rimettere in sicurezza l’asse stradale e di ripristinare la pubblica illuminazione, con evidenti benefici anche per gli automobilisti.