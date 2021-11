Ercolano – Trovato in possesso di 100 grammi di hashish, arrestato 46enne

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli i Carabinieri della compagnia di torre del greco hanno effettuato un servizio a largo raggio a volla e nei comuni limitrofi.

L’operazione è stata effettuata con il supporto del nucleo elicotteristi di pontecagnano che dall’alto monitoravano la zona.

2 gli arrestati, 2 le persone denunciate a piede libero, 90 le persone identificate e 35 i veicoli controllati.

Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne di ercolano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre, a bordo della sua utilitaria, percorreva via pugliano. Perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi. Il 46enne è in attesa di giudizio.