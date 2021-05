Ercolano – Trovato il cadavere del sub 53enne disperso

È stato ritrovato il cadavere del sub di 53 anni che risultava disperso da ieri dopo essersi immerso nelle acque de ‘La Favorita’ a Ercolano. L’uomo si era tuffato in mare ieri mattina ed aveva lasciato una borsa con i suoi abiti in un lido balneare, non facendovi più ritorno. È stato proprio lo stabilimento a lanciare l’allarme, e dopo ore di ricerche il triste ritrovamento.