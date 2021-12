Ercolano – Trekking Urbano, nuovo appuntamento con un percorso alla scoperta di Pugliano

Una passeggiata a passo lento alla scoperta del Mercato del Vintage di Pugliano e delle sue chiese. Appuntamento sabato 18 dicembre ad Ercolano per andare alla scoperta di Pugliano. La visita guidata gratuita rientra nel programma di eventi natalizi organizzato dall’Amministrazione Comunale.

La visita prenderà il via alle ore 10.00 in Piazza Pugliano. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione che deve avvenire inviando un messaggio alla mail turistico@comune.ercolano.na.ited essere in possesso del green pass.