Ercolano – Tre laboratori didattici gratuiti per i bambini dai 0 ai 10 anni al Mav

Tre laboratori didattici gratuiti per i bambini dai 0 ai 10 anni al Mav di Ercolano

Divertimento assicurato tra musica, arte e storia e teatro per l’iniziativa “Natale all’opera per bimbi di ogni età!” in programma martedì 4 gennaio 2022 (dalle ore 9.30) e giovedì 6 gennaio 2022 (dalle ore 15.00) presso il teatro del MAV di Ercolano.

Per l’occasione i bambini potranno partecipare gratuitamente e in tutta sicurezza a tre laboratori didattici.

L’iniziativa, realizzata da La Fabbrica del Divertimento, in collaborazione con il Comune di Ercolano e il contributo della Città Metropolitana di Napoli, è aperta a tutti i bambini.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione che deve avvenire inviando una mail a turistico@comune.ercolano.na.it.

Questi i tre laboratori in programma:

Gran Concerto di Natale per orchestre di bambini

Laboratorio concerto per bimbi 0-10 anni

Musica che ci avvolge, grandi e piccini insieme, e ci riporta alla magia del Natale! Suoneremo e canteremo tutti insieme dal vivo alcuni brani della nostra immensa tradizione musicale.

Ai piedi del letto – arte e storia al Kamishibai

Laboratorio di arte e narrazione per bimbi 3 – 10 anni

Con il Kamishibai, teatro d’immagini di giapponese, racconteremo la storia di Luigino, il protagonista del racconto “Ai piedi del letto”, che ci ispirerà per la creazione delle nostre fantastiche storie.

Alla ricerca dei suoni persi di Babbo Natale

Laboratorio di teatro musicale per bimbi 0-10 anni

Potevamo mai immaginare di essere proprio noi a trovare i suoni caduti dalla sua slitta? Saremo tutti coinvolti, grandi e piccini, per ritrovare e suonare insieme i suoni persi dalla slitta di Babbo Natale!