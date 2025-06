Ercolano/Torre del Greco – Controlli dei carabinieri: sospesa sala scommesse per presenza di minore e denunciato un cittadino per omessa custodia di armi

Questa notte a Ercolano i Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco e dei militari della Stazione di Portici, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio.

Nel corso delle verifiche, è stata ispezionata un’attività commerciale dedita alla raccolta di scommesse situata in Piazza Trieste e Trento, all’interno della quale sono stati identificati 11 avventori, tra cui un minore di 14 anni.

Al termine degli accertamenti, sono state contestate al legale rappresentante dell’attività le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di giochi e scommesse. In particolare la presenza di minori in locali destinati al gioco e la partecipazione al gioco da parte del minorenne. È stata disposta la sospensione dell’attività per 10 giorni e irrogata una sanzione amministrativa pari a quasi 7mila euro. Nel corso dello stesso servizio, un cittadino residente a Ercolano è stato denunciato per omessa custodia di armi. Durante un controllo presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto due pistole con relativo munizionamento, lasciate incustodite su un tavolino, anziché essere custodite nell’apposita cassaforte presente. Le armi sono state ritirate cautelativamente per la verifica della validità del porto d’armi, risultata in fase di accertamento.

Nelle stesse ore anche a Torre del Greco i carabinieri della locale stazione con i militari della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno setacciato la movida nelle strade della città.

Controllati 94 veicoli e identificate 116 persone.

Due ragazzi sono stati segnalati alla prefettura perché assuntori di droga. Elevate 15 sanzioni al codice della strada