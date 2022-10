Ercolano – Tenta di rubare un’auto in sosta, nei guai 28enne

Stanotte gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cozzolino ad Ercolano hanno notato una persona che stava armeggiando su un veicolo in sosta e che, alla vista degli operatori, si è data alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Cegnacolo, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato l’uomo trovandolo in possesso di uno zainetto contenente un dispositivo di disturbo di segnale “jammer”, un dispositivo elettronico “immobilizer bypass”, una torcia, due paia di guanti, un cellulare e diversi arnesi atti allo scasso.

G.S., 28enne di Pollena Trocchia con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.