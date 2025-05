Ercolano – Studenti nell’Aula Consiliare per il ‘Maggio dei Libri 2025’: Buonajuto “Investire sui giovani. Cultura e legalità unica strada per realizzare i propri sogni”

Lunedì 27 maggio 2025, alle ore 9,30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ercolano, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Libri che ci legano”, promossa nell’ambito del Maggio dei Libri 2025. Al centro dell’incontro ci saranno i valori e i principi della Costituzione italiana, letti, discussi e condivisi direttamente dai più giovani.

L’iniziativa coinvolge le scuole cittadine e nasce dalla lettura del volume “La Costituzione nelle parole” di Susanna Mattiangeli, donato dal Comune di Ercolano agli studenti. L’incontro sarà aperto dal Presidente del Consiglio Comunale Luigi Simeone e vedrà la partecipazione di Maria Carmela Politi, della libreria Mio nonno è Michelangelo, che accompagnerà il dibattito con i ragazzi. La libreria fa parte del Patto per la Lettura promosso dal Comune di Ercolano, una rete cittadina di realtà impegnate nella promozione della cultura e della lettura come strumenti di crescita collettiva.

“Trasmettere ai giovani i valori della Costituzione è un dovere delle istituzioni” dichiara il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. “Aprire le porte della casa comunale agli studenti è un gesto importante, significa accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni. Significa dire a questi ragazzi che siamo al loro fianco nel percorso di crescita e formazione. Significa ribadire, ancora una volta, che dobbiamo investire nei giovani, offrendogli strumenti che li aiutino a diventare adulti consapevoli. La cultura e la legalità sono l’unica strada per realizzare i propri sogni, e la Costituzione ne è la bussola più preziosa.”

“Libri che ci legano” è una rassegna ideata e programmata dal SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA Ambito N29 – Servizi Sociali – Politiche giovanili e di genere – Istruzione del Comune di Ercolano.