Ercolano – Sottoscritto protocollo con Asl per centro vaccinale

Al via i lavori di adeguamento del Centro Anziani di via Aldo Moro ad Ercolano che ospiterà dai prossimi giorni il centro vaccinale covid 19. Questa mattina, infatti, è stato sottoscritto il protocollo tra Comune di Ercolano, rappresentato dall’assessore Mariarca Cascone, e l’Asl Napoli 3 Sud, rappresentata dalla dottoressa Agnese Borrelli. I lavori dovrebbero essere ultimati entro questa settimana.

Soddisfazione nelle parole dell’Assessore Mariarca Cascone: “Con la firma del protocollo portiamo a termine l’iter burocratico per l’istituzione anche ad Ercolano di un Centro Vaccinale. La struttura sarà ospitata nei locali del Centro Anziani di via Aldo Moro, dove sono già iniziati i lavori di adeguamento. Un ambiente sicuro e facilmente raggiungibile, al centro della città. Siamo pronti, quindi, per affrontare con efficacia le successive fasi della campagna vaccinale che mi auguro avrà un’accelerazione nelle prossime settimane”.