Ercolano – Sorpreso a rovistare all’interno di alcune autovetture in sosta: fermato un giovane

Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gramsci ad Ercolano, hanno notato il predetto intento a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta e un altro soggetto a bordo di un veicolo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il soggetto trovandolo in possesso di alcuni attrezzi tra cui una chiave inglese che lo stesso aveva asportato da una delle autovetture. Sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di due autovetture in sosta con il vetro frantumato e l’interno completamente a soqquadro; inoltre, entrambe erano prive della batteria.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e gli attrezzi rinvenuti sono stati restituiti al legittimo proprietario.