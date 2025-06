Ercolano – Si conclude il Maggio dei Libri 2025 con un evento imperdibile all’Istituto Tilgher

Domani, mercoledì 4 giugno 2025, a partire dalle ore 10:00, presso l’Istituto Superiore A. Tilgher di Ercolano (via Casacampora, 3), si svolgerà l’evento conclusivo della rassegna “Libri che ci legano”, fortemente voluta dal Comune di Ercolano nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2025.

Durante l’incontro, promosso dal Comune di Ercolano – Settore III Servizi alla Persona, guidato dalla dirigente Letizia Allocca, saranno ripercorsi i momenti più significativi del mese di maggio, che ha visto protagonisti piccoli e grandi lettori, scuole, associazioni e realtà del territorio, tutte unite da un obiettivo comune: promuovere la lettura come strumento di crescita, dialogo e coesione.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Ciro Buonajuto, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Carmelina Saulino e della Dirigente dell’I.S. Tilgher Rossella Di Matteo. Seguiranno le testimonianze della Dirigente Letizia Allocca, dell’impresa sociale Variabile K, della cooperativa La Via Lattea, del Forum dei Giovani e dei Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della città.

A chiudere l’evento saranno gli studenti dell’IIS Tilgher con una ricca proposta culturale: il “Caffè letterario” come esperienza di lettura condivisa, a cura della prof.ssa Tiziana Guido, l’esibizione del coro “Tilgher Voices” diretto dal Maestro Carlo Intoccia, e i Tableaux vivants messi in scena dagli studenti del laboratorio teatrale guidato dal Maestro Gaetano Coccia.

“Concludiamo un mese straordinario, durante il quale Ercolano si è stretta attorno ai libri e alla cultura come strumenti in grado di costruire una comunità più consapevole e unita. Il Maggio dei Libri è stato molto più di una rassegna: è stato un atto collettivo di fiducia che ha coinvolto scuole, associazioni, famiglie e istituzioni. Continueremo a lavorare per costruire una comunità educante che attraverso la lettura e la cultura in genere sia in grado di costruire un futuro migliore. Siamo fermamente convinti che investire sui giovani, trasmettendogli i valori della cultura e della legalità, è l’unica strada per aiutarli a realizzare i propri sogni”. Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.