Ercolano – Sequestrato opificio abusivo: denunciato il responsabile

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’attività

di controllo economico del territorio, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli, Dr. Michele

di Bari, in sede di Comitato per l’Ordine e per la Sicurezza Pubblica, hanno sequestrato, nel Comune di

Ercolano, un opificio abusivo di 300 m² utilizzato come luogo di stoccaggio, contenente 10 tonnellate di rifiuti

tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi e la relativa attrezzatura da lavoro.

In particolare, i finanzieri della Compagnia Portici hanno individuato un deposito, utilizzato come attività di

commercio all’ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di

igienizzazione e sanificazione, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni allo

svolgimento dell’attività.

L’esame del materiale stoccato sull’area ha permesso di rilevare la presenza di balle di indumenti usati

provenienti dall’attività di raccolta nei centri urbani, una bilancia, ceste metalliche, contenitori in plastica, banchi

da lavoro, varia documentazione e manoscritti afferenti alla gestione dell’attività.

All’interno del deposito i militari hanno constatato, inoltre, la mancata installazione di un impianto antincendio,

obbligatorio per contenere la notevole quantità di materiale infiammabile. Parte degli abiti usati erano già pronti

per essere immessi su un mercato “parallelo”, privi di qualsiasi documentazione atta ad attestare la legittima

provenienza e a garantirne tracciabilità e qualità.

Il responsabile, un 25enne italiano già gravato da precedenti, che operava all’interno dei locali, è stato

denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per illecita gestione di rifiuti e per le

violazioni in tema di certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi.