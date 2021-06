Ercolano – Sequestrati prodotti ittici privi di documentazione

Nella mattinata odierna (martedì 29 giugno 2021), il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco, nell’ambito delle consuete ed istituzionali attività di vigilanza e controllo, lungo la filiera commerciale dei prodotti della pesca, a tutela dei consumatori, sotto il coordinamento del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania e congiuntamente al personale della Polizia Locale di Ercolano (NA), hanno passato al setaccio la zona mercatale del centro storico, riscontrando la presenza di un automezzo (di tipo Apecar) utilizzato per la vendita illegale di mitili e prodotti ittici di varie specie.

La merce, sprovvista di qualsivoglia documentazione attestante l’origine e la data di prelievo, era messa in vendita in dispregio alle vigenti norme igienico–sanitarie ed in assoluta difformità alle disposizioni che regolano la tracciabilità e lo stato di conservazione degli alimenti.

Il prodotto ittico, costituito da mitili, alici e spigole, per un peso totale di circa 20 kg, dopo le verifiche di rito da parte delle suddette Autorità di controllo, è stato posto sotto sequestro e conferito a ditta autorizzata per la successiva distruzione.Anche il predetto automezzo, in quanto sprovvisto di assicurazione, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Al contravventore è stata comminata una sanzione amministrativa, per la detenzione e commercializzazione di prodotto ittico non tracciato, pari a euro millecinquecento.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera raccomanda massima prudenza alla collettività tutta ed invita adacquistare prodotti ittici solo da rivenditori regolarmente autorizzati.

L’attività di contrasto alla pesca illegale proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire la tracciabilità del prodotto ittico in tutte le fasi della commercializzazione a garanzia della sicurezza del consumatore, nonché per garantire la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino.