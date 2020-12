Ercolano – Sequestrati botti illegali, arrestato 20enne

I carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo un 20enne del posto. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 77 “rendini”, ordigni esplosivi improvvisati non convenzionali, 4 “cipolle”, artifizi assimilabili alle bombe carta e 161 “Lupo 26”.

Il materiale sequestrato è stato affidato ai carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno provveduto alla loro distruzione.

Il 20enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.