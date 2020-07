Ercolano – Sequestrate 1.800 mascherine non a norma

Nel comune di Ercolano sono state sequestrate 1800 mascherine facciali “made in China” senza marchio CE e poste in commercio nonostante la procedura INAIL in deroga avesse dato esito negativo. Erano pubblicizzate come presidio anticovid pur essendo solo maschere antipolvere.