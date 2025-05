“Ercolano senza Barriere”, tutti in piazza per abbattere le barriere architettoniche

“Ercolano senza Barriere”, tutti in piazza per abbattere le barriere architettoniche. Mercoledì 14 maggio alle ore 9.30 corteo promosso dall’Associazione Diamoci la Mano con tutte le scuole e il ‘don Orione’ Buonajuto: “Ercolano città sempre più inclusiva e accogliente”

Ercolano. Mercoledì 14 maggio alle ore 9.30, in occasione della 23esima edizione di ‘Ercolano Senza Barriere’, per la festa dei 30anni dell’Associazione Diamoci la Mano, le scuole del comune vesuviano e l’Istituto riabilitativo ‘don Orione’ daranno vita a un corteo che partirà da Piazza Trieste diretto a Villa Campolieto, dove avrà luogo la storica rassegna di eventi e attività dedicate all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, per promuovere una città realmente accessibile.

“Ercolano vuole essere sempre più un comune inclusivo e accogliente e la testimonianza delle giovani generazioni, che domani animeranno la marcia per ‘Ercolano senza barriere’, rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione di una città che non lascia indietro nessuno. Come Amministrazione abbiamo messo al centro della nostra agenda il tema dell’inclusione, con l’istituzione della consulta per la disabilità, per favorire il dialogo e un efficace coordinamento delle azioni da intraprendere a favore delle persone con disabilità. Inoltre, il nostro comune è entrato a far parte della rete CAD – Comunità Amiche della Disabilità, un riconoscimento che certifica l’impegno per l’inclusione e che favorisce la trasformazione dei territori. Per noi inclusione significa dare forza alla nostra comunità, un valore da tramandare ai giovani a partire dalla straordinaria manifestazione che domani colorerà la nostra città”. Lo ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, che domani parteciperà alla marcia per ‘Ercolano senza barriere’.