Ercolano, sei denunciati per il mancato rispetto del decreto “io resto a casa”

Sono circa trecento le persone fermate a Ercolano dalla Polizia Municipale per controlli relativi al rispetto del DL 14/2020 che limita gli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus. Di queste 6 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per non aver fornito alcuna giustificazione rientrante tra quelle previste dalla normativa. I controlli della Polizia Municipale proseguiranno fino a sera con posti di blocco e pattuglie mobili.

Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati 10 kg di pane venduti in strada senza alcuna autorizzazione. Oltre al sequestro del chiosco improvvisato e della merce, è scattata la denuncia per il venditore ambulante abusivo.