Ercolano – Screening tra operatori ecologici, positivi alcuni dipendenti. Buttol: “Il servizio non si ferma”

La campagna di prevenzione anticovid vede la Buttol in prima fila. A seguito di un tampone periodico – che viene eseguito presso tutto il personale dell’azienda – si sono riscontrati alcuni positivi tra i dipendenti in servizio presso le nostre strutture di Ercolano. Immediatamente sono scattate le misure di prevenzione per l’intero personale con annessa sanificazione dei locali.

Per evitare il propagarsi della malattia sono stati posti in quarantena fiduciaria alcuni dipendenti che hanno avuto contatti con i positivi. Nel frattempo per impedire che la qualità del servizio avesse un contraccolpo negativo è stato impiegato personale aggiuntivo.