Gori comunica che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di ERCOLANO.
Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:00 alle 13:00 di martedì 5 maggio 2026, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:
CONTRADA CUPA MONTI
TRAVERSA DI VIA CICATIELLO
VIA CROCE DEI MONTI
VIA DELLO SBIRRO
VIA DELL’OSSERVATORIO
VIA LUIGI PALMIERI
VIA MORTA VIOLA
VIA SAN VITO
VIA VIULO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione, insieme ad altre attività, rientra nel programma per la riduzione delle perdite idriche.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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