Ercolano – Rubinetti a secco per lavori programmati il 5 maggio: ecco le vie interessate

Gori comunica che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di ERCOLANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:00 alle 13:00 di martedì 5 maggio 2026, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CONTRADA CUPA MONTI

TRAVERSA DI VIA CICATIELLO

VIA CROCE DEI MONTI

VIA DELLO SBIRRO

VIA DELL’OSSERVATORIO

VIA LUIGI PALMIERI

VIA MORTA VIOLA

VIA SAN VITO

VIA VIULO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione, insieme ad altre attività, rientra nel programma per la riduzione delle perdite idriche.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.