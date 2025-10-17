Ercolano – Rubinetti a secco il 23 ottobre per lavori sulla rete idrica: ecco le zone interessate

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di ERCOLANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:00 alle 12:00 di giovedì 23 ottobre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

TRAVERSA DI VIA CICATIELLO

VIA CROCE DEI MONTI

VIA CUPA DEI MONTI

VIA VESUVIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione, insieme ad altre attività, rientra nel programma per la riduzione delle perdite idriche.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.