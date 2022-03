Ercolano – Ritrovati in un’intercapedine di un muro droga e armi: indagini in corso

A supportico Sant’Anna di Ercolano i militari della locale Tenenza hanno rinvenuto in un’intercapedine di un muro 23 proiettili calibro 357 magnum, 4 proiettili calibro 6,35, 3 dosi di hashish e 88 grammi di marijuana. Droga e proiettili – sequestrati – erano in una busta, indagini in corso per risalire alla loro provenienza.