Ercolano – Ritrovata la donna scomparsa mercoledì 11 giugno

È stata ritrovata ad Ercolano (NA), nell’odierno pomeriggio, la signora Rosanna Fiore, allontanatasi da casa lo scorso 11 giugno.

Il Prefetto di Napoli, dott. Michele di Bari, che ha seguito le attività di ricerca mediante la cabina di regia istituita presso la Prefettura, esprime sentiti ringraziamenti per gli interventi messi in campo dai comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, dalla Regione Campania, dalle Forze dell’Ordine coordinate dal Commissariato di P.S. Portici-Ercolano, dai Vigili del Fuoco, dagli operatori del Soccorso Alpino e dalla Capitaneria di Porto.

Le ricerche – che sono proseguite ininterrottamente dal momento della denuncia di allontanamento – hanno visto, altresì, l’impiego di droni e di cani molecolari.

Alla signora Fiore, che versa in buone condizioni fisiche, verrà assicurata nelle prossime ore la massima assistenza sanitaria e psicologica.