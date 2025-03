Ercolano – Ripartono i lavori di completamento delle fogne a San Vito

La Giunta del Comune di Ercolano ha approvato la delibera per l’avvio dei lavori di completamento delle opere infrastrutturali per le fogne della Zona San Vito.

“E’ un risultato storico per la nostra città. Dopo oltre vent’anni di battaglie riusciremo a completare un’infrastruttura essenziale per i cittadini”. Lo afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, pienamente soddisfatto per il risultato raggiunto. “E’ stato un lavoro complesso di rimodulazione sia degli importi da finanziare sia dei progetti. Ringrazio il Consigliere delegato Enrico D’Agostino, i nostri dirigenti e gli uffici che hanno lavorato con grande competenza e determinazione. Ringrazio Luigi Luciani, che da precedente assessore ai lavori pubblici ha curato questo processo. Dopo i tanti ‘stop and go’ di questi anni, in cui abbiamo dovuto combattere anche contro le aziende appaltatrici in odore di camorra, adesso non ci devono essere più interruzioni. I cittadini di San Vito ci chiedono risposte concrete e noi siamo pronti a restituirgli la dignità che meritano”.

Per Enrico D’Agostino, consigliere delegato, c’è stato uno sforzo congiunto “un lavoro di grande coordinamento tra tutti gli attori in campo che ha portato a questo risultato importantissimo per Ercolano. Dopo oltre vent’anni di attese e promesse mancate, oggi possiamo finalmente dire che i cittadini di San Vito avranno un’infrastruttura essenziale, che rappresenta un diritto fondamentale. La mancanza di una rete fognaria ha creato per anni disagi inaccettabili, costringendo le famiglie a vivere in condizioni indegne per una città moderna. Ora mettiamo la parola fine a questa vicenda, con un progetto solido, finanziato e pronto a partire senza più ostacoli. Un ringraziamento sentito va ai cittadini di San Vito che con determinazione hanno resistito in questi anni convinti che le criticità che hanno bloccato quest’opera per troppo tempo sarebbero state superate”.