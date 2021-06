Ercolano ricorda Salvatore Barbaro, vittima innocente della camorra

Si terrà mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 11.00 la cerimonia ufficiale di intitolazione di Largo Salvatore Barbaro ad Ercolano. La cerimonia sarà anticipata alle ore 10.00 da un momento di confronto sui temi della legalità presso il MAV – Museo Archeologico Virtuale (Via IV Novembre 44), alla presenza delle autorità cittadine, dei membri delle associazioni antiracket, delle forze dell’ordine e della magistratura.

“Con la cerimonia di intitolazione di Largo Barbaro ricordiamo una vittima innocente della criminalità, ma allo stesso tempo vogliamo ricordare una città che grazie al coraggio dei commercianti, al lavoro straordinario delle forze dell’ordine e della magistratura oggi è libera” – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto.

Era il 13 novembre del 2009 quando il giovane cantante Salvatore Barbaro fu ucciso per errore, perché aveva la stessa automobile del boss: “Via Mare e tutta l’area circostante è al centro di un processo di riqualificazione, perché la camorra, il degrado si combatte con la bellezza. Una zona che stiamo riqualificando attraverso una passeggiata archeologica, perché l’obiettivo dell’amministrazione è quello di costruire intorno alla cultura e alla legalità. Dove prima c’era la camorra, domani dovranno esserci i turisti, i giovani e la bellezza” – spiega il primo cittadino.

“La cerimonia di intitolazione sarà preceduta da un momento di confronto tra le istituzioni, perché è nostro dovere mantenere viva la memoria di quanto accaduto a Salvatore Barbaro, per non ripiombare in quegli anni bui, quando la nostra Ercolano era una terra di camorra e dove l’illegalità la faceva da padrone. Oggi più che mai dobbiamo essere vigili e attenti, investire in cultura e legalità. Perché è proprio nei momenti di crisi che la camorra prova a rialzare la testa ed a farsi strada e noi non possiamo permetterlo” – conclude Buonajuto.