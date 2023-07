Ercolano, ricorda la strage di via D’Amelio- Il 19 luglio il sindaco Buonajuto deporrà una corona a Palazzo Borsellino

“Commemorare la strage di via d’Amelio non significa solo ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino e della sua scorta, ma rinnovare ancora una volta il nostro impegno contro tutte le forme di illegalità” – così Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

“Mercoledì 19 luglio la città di Ercolano ricorderà i 31 anni dalla strage di via D’Amelio a Palermo dove persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta. Ma questo sarà anche un momento per ritrovarci insieme a tante donne e uomini, commercianti, esponenti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della magistratura per continuare a far sentire forte il nostro no ad ogni mafia” – spiega l’esponente di Italia Viva.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Fai Antiracket di Ercolano, presieduta da Pasquale Del Prete, è in programma alle ore 10.00 di mercoledì 19 luglio 2023 presso la sede comunale di via Marconi ad Ercolano, intitolata proprio alla memoria del magistrato, dove verrà deposta una corona di alloro.