Ercolano – Riaprono le scuole, Buonajuto: “Faremo di tutto per rispettare le regole e garantire la massima sicurezza”

“Considero legittime le preoccupazioni di alcuni genitori, ma la riapertura delle scuole con il ritorno alla didattica in presenza fino alla prima media, nel nostro caso, è anche un segnale di ripartenza che dobbiamo accogliere con favore. Il Presidente Draghi, del resto, proprio su questo aspetto è stato deciso e determinato: le scuole vanno riaperte. Come uomo delle Istituzioni non possiamo sottrarci alle responsabilità e faremo di tutto per rispettare le regole e garantire allo stesso tempo il ritorno in classe in massima sicurezza” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“I dirigenti scolastici stanno facendo un gran lavoro, il personale scolastico all’80% è stato vaccinato, i protocolli di sicurezza all’interno degli istituti scolastici saranno rispettati. Non posso che rivolgere il mio in bocca al lupo ai ragazzi e al personale scolastico. Ricomincia la scuola, intendiamo questo segnale come un momento di ripartenza per tutti noi, per la nostra Ercolano” – conclude il sindaco.

Gli fa eco l’assessore con delega alle Pubblica Istruzione, Anna Giugliano: “Come abbiamo sempre fatto, anche prima della chiusura delle scuole, continueremo a confrontarci quotidianamente con i dirigenti e l’Asl per monitorare quanto accade tra la popolazione scolastica. Una interlocuzione continua che ci permetterà di intervenire subito dove necessario”.