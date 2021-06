Ercolano – Quarta edizione per “Inno alla Vita”, la rassegna teatrale dedicata agli over 60

Ritorna anche per il 2021 l’appuntamento con “Inno alla Vita – con la musica nel cuore” la rassegna di spettacoli musicali e teatrali dedicati agli over 60 ad Ercolano. Il progetto di integrazione sociale, voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ercolano, prevede tredici appuntamenti da luglio ad ottobre.

“Sono contento che anche quest’anno riusciamo ad offrire un momento di svago ai meno giovani della città di Ercolano. Stiamo venendo fuori da un momento difficile e complicato e ripartire dal teatro, dalla musica, dallo spettacolo rappresenta un’iniezione di fiducia e bellezza. Grazie al sostegno delle associazioni, delle compagnie teatrali, dei giovani artisti del nostro territorio offriamo concrete opportunità per rinsaldare la comunità intorno alla cultura” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“Gli spettacoli si terranno in vari luoghi della città di Ercolano, dalla Basilica di Pugliano al Parco del Miglio d’Oro, dall’Istituto Don Orione al quartiere di San Vito. La novità di quest’edizione – spiega l’assessore Carmela Saulino – è che abbiamo voluto fortemente che fossero i giovani artisti della nostra città ad esibirsi. Vorrei ringraziare tutte le associazioni, le parrocchie e gli artisti che anche quest’anno ci hanno permesso di realizzare una serie di appuntamenti culturali riservati a chi abitualmente ha meno possibilità di assistere a spettacoli dal vivo”.

Primo evento della quarta edizione è in programma domenica 11 luglio quando presso la Basilica di Santa Maria a Pugliano andrà in scena lo spettacolo “Atto Unico”. Si prosegue dal 15 al 18 luglio presso il Parco del Miglio d’Oro: spazio alla musica con “L’Addore e l’Ammore” a cura di Spagnuolo e Cesarano (15 luglio); “Ascimme Live” dell’Associazione Perla Etnica – Gruppo Wum(16 luglio), “Magma Sound Proget” a cura dell’Associazione Magma (17 luglio) e “Canto d’Està” a cura dell’Associazione RITENA (18 Luglio).

Sarà la Compagnia Teatrale O.L.M.A. la protagonista dello spettacolo teatrale di beneficenza “Mane dint’ e mane” che il 24 luglio andrà in scena presso l’Istituto Don Orione. La Corale Vesuviana curerà i due spettacoli previsti il 1 e l’8 agosto presso la Basilica di Santa Maria a Pugliano, ovvero “Incanto Napoletano” e “Preghiera incanto”.

Si riprenderà poi dal 9 al 12 settembre quando presso l’Istituto Scolastico Comprensivo De Curtis Ungaretti con gli spettacoli musicali “Viaggio di note” a cura del Gruppo Musicale Libentia Cantus (9 settembre); “Omaggio a Fred Bongusto” a cura del Gruppo Musicale Donald’s (10 settembre); “Mix vaccino-musica e prosa” a cura della Compagnia Unione Italiana Ciechi Sez. Ercolano (11 settembre); “A scampagnata d ‘ ‘e tre disperate” atto unico in omaggio ad Antonio Petito, spettacolo teatrale napoletano a cura della Compagnia Teatrale Impagliazzo (12 settembre). Ultimo appuntamento l’8 ottobre con lo spettacolo musicale a cura della Parrocchia SS.Rosario.