Ercolano – Coronavirus, Buonajuto: “Test sul nostro concittadino negativo!”

*** AGGIORNAMENTO IMPORTANTE ***

Il test coronavirus a cui questa mattina è stato sottoposto il nostro concittadino è risultato NEGATIVO. Non è stato contagiato.

Continuerò a tenervi aggiornati. Mi raccomando sempre la massima prudenza a non condividere informazioni che non provengono da istituzioni qualificate.

“Stanno circolando parecchie informazioni frammentate e fuorvianti su un test per verificare il coronavirus effettuato su un cittadino residente a Ercolano. Ecco come stanno le cose:

Un nostro concittadino nelle scorse settimane ha partecipato a un corso che si è tenuto a Milano ed ha saputo che un suo collega di corso è poi risultato positivo al covid-19. Per questo motivo, e in via precauzionale, pur non avendo sintomi riconducibili al coronavirus, questa mattina gli è stato effettuato un test a domicilio. Le autorità sanitarie saranno in grado di fornire il risultato del test tra stasera e domani mattina, nel frattempo la persona in questione è in casa e strettamente monitorata.

Per cui niente panico e niente gesti sconsiderati, manteniamo la calma ed atteniamoci esclusivamente alle informazioni che arrivano da fonti istituzionali.

Vi terrò aggiornati su tutto.” Così il sindaco Ciro Buonajuto