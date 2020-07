Ercolano – Positive al Coronavirus una mamma e le sue due figlie. Arriva la rettifica del sindaco, non sono residenti in città

“A differenza di quanto comunicato in precedenza, è stato segnalato che la mamma con le due figlie risultate oggi positive al Covid-19 NON sono residenti a Ercolano”. Arriva la rettifica del sindaco Buonajuto in merito alla madre e alle due figlie positive al Coronavirus, che non sono dunque di Ercolano come precedentemente comunicato dallo stesso sindaco.