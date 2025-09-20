Ercolano/Portici – Controlli sul territorio, il bilancio

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Ercolano e della Guardia di Finanza di Portici, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale di Portici, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree della movida nel comune di Portici ed Ercolano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 300 persone, di cui una denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altre 5 sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, sono stati controllati 140 veicoli e contestate 22 violazioni del Codice della Strada. Infine, sono stati, altresì, sottoposti a controllo amministrativo 2 esercizi pubblici.

Napoli, 21 settembre 2025