Ercolano – Picchia la moglie e poi tenta di fuggire, arrestato 50enne

Continua l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel contrasto ai reati di violenza di genere. Altro arresto per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. A Ercolano i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne del luogo. Nell’ultima delle tante liti con la moglie, il 50enne questa notte ha picchiato la vittima all’interno del loro appartamento. La donna – presa a pugni e schiaffeggiata – è riuscita a rifugiarsi in una stanza dell’abitazione ed ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I militari dell’Arma hanno trovato l’uomo davanti casa. Il 50enne – alla vista dei carabinieri – è salito a bordo di un’auto tentando di fuggire. Ne è nato un inseguimento durato pochi minuti. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

La donna – trasportata in ospedale – ne avrà per 30 giorni a causa delle lesioni subito dal marito.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.