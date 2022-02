Ercolano – Perseguitava l’ex compagna, arrestato 50enne

Nella mattinata odierna, a Ereolano (NA), i Carabinieri della Stazione di Torre del Greco Centro, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.LP. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un 50enne di Ercolano, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e furto.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Torre del Greco Centro e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo quale autore dei citati reati in danno dell’ex convivente: lo stesso, non accettando la decisione della vittima di porre fine alla loro relazione sentimentale, avrebbe posto in essere condotte violente e vessatorie nei confronti della donna.

In particolare, la vittima sarebbe stata minacciata di morte in più occasioni, avrebbe subito continui pedinamenti e appostamenti nei pressi della propria abitazione e, in un’occasione, l’indagato avrebbe addirittura asportato l’autovettura in uso alla donna.

Infine, in occasione di uno degli ultimi episodi, la persona sottoposta ad indagini avrebbe fatto irruzione presso l’abitazione della vittima accompagnato da altri soggetti, e, nel tentativo di accedere alla predetta abitazione, ne avrebbe danneggiato la porta d’ingresso con un oggetto metallico.

Tali condotte avevano ingenerato nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità, tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita e ad installare una telecamera presso la propria abitazione per avvedersi tempestivamente dell’eventuale arrivo de1l’ex convivente.